Пенальти в пользу Канады отменили после ВАР, определившего, что Ахмед сбил выходившего 1 на 1 Бьюкенена до штрафной Катара. Гарай удалил катарца на 33-й

Канадцы играют против Катара (3:0, перерыв) во 2-м туре ЧМ-2026.
На 31-й минуте защитник Хомам Ахмед сбил хавбека Таджона Бьюкенена, выходившего 1 на 1 с вратарем. Катарец рукой подталкивал канадца, задев его по плечу или спине.
Судья Кристиан Гарай показал игроку Катара желтую карточку и поставил пенальти. Однако вмешался ВАР, который подсказал, что фол был до штрафной.
В результате арбитр отменил пенальти и удалил катарца на 33-й минуте игры.
Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.