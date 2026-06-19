Коне, вероятно, получил перелом ноги после фола Мадибо — судья удалил катарца, игрока Канады увезли на носилках. Салиба вышел на замену, забил со штрафного и посвятил гол партнеру

Судья Кристиан Гарай моментально остановил игру и показал катарцу желтую карточку. Канадские футболисты — полевые и запасные — тут же окружили лежавшего на газоне партнера, чтобы закрыть его от камер. Рефери после подсказки от ВАР удалил Мадибо.