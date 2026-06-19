Коне, вероятно, получил перелом ноги после фола Мадибо — судья удалил катарца, игрока Канады увезли на носилках. Салиба вышел на замену, забил со штрафного и посвятил гол партнеру

На 51-й минуте хавбек Ассим Мадибо совершил грубый фол против Коне, играющего за «Сассуоло».
Судья Кристиан Гарай моментально остановил игру и показал катарцу желтую карточку. Канадские футболисты — полевые и запасные — тут же окружили лежавшего на газоне партнера, чтобы закрыть его от камер. Рефери после подсказки от ВАР удалил Мадибо.
Коне на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон. Исмаэль, покидая поле, махал зрителям, которые аплодировали ему и подбадривали.
Вместо Коне на поле вышел Натан Салиба. Он забил гол на 57-й минуте — прямым ударом со штрафного. После этого канадец показал футболку получившего травму партнера и посвятил ему гол.
Отметим, что Коне, вероятно, получил перелом левой ноги.
Изображения: кадры из трансляции CazéTV.