Канада лидирует в группе B, Швейцария уступает лишь по разнице мячей, Босния и Катар отстают на три очка

После 2-го тура в группе лидирует североамериканская сборная. В 2 матчах канадцы набрали 4 очка, забили 7 мячей и пропустили лишь 1. Швейцарцы имеют 4 очка при разнице забитых и пропущенных голов 5:2. В заключительном туре лидеры группы проведут очный матч.