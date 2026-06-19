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Канада лидирует в группе B, Швейцария уступает лишь по разнице мячей, Босния и Катар отстают на три очка

В рамках чемпионата мира по футболу в группе B состоялись матчи 2-го тура.

Сборная Швейцарии добилась крупной победы над соперниками из Боснии и Герцеговины (4:1). Канадцы разгромили оппонентов из Катара — 6:0.

После 2-го тура в группе лидирует североамериканская сборная. В 2 матчах канадцы набрали 4 очка, забили 7 мячей и пропустили лишь 1. Швейцарцы имеют 4 очка при разнице забитых и пропущенных голов 5:2. В заключительном туре лидеры группы проведут очный матч.

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара отстают от канадцев и швейцарцев на три очка. Разница мячей у балканцев — «минус 3», у ближневосточной команды — «минус 6».

Таблицы чемпионата мира по футболу.