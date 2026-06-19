Аленичев о Роналду: «Партнеры уже не рады, что Криштиану появляется с ними с первых минут. Оставить его на скамейке — риск взрыва в раздевалке. Мартинесу предстоит непростой выбор»

Против африканцев заменили Витинью, Нуну Мендеша, этого суперзащитника, — а Криштиану остался. При этом у португальцев на острие атаки можно поставить Рамуша, Жоау Феликса, который, на мой взгляд, тоже в порядке. С ними как минимум не станет хуже.