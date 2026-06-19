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Аленичев о Роналду: «Партнеры уже не рады, что Криштиану появляется с ними с первых минут. Оставить его на скамейке — риск взрыва в раздевалке. Мартинесу предстоит непростой выбор»

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Источник: Спортс‘’

"Уже нельзя не говорить о Роналду. Думаю, его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану.

Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение. Мое мнение такое: даже его партнеры, одни из сильнейших футболистов в мире, уже не рады, что с ними с первых минут появляется Роналду.

И не просто появляется — остается до последней секунды. Он капитан, выдающийся мастер — надо отдать должное прошлым заслугам. Но всему есть предел.

Против африканцев заменили Витинью, Нуну Мендеша, этого суперзащитника, — а Криштиану остался. При этом у португальцев на острие атаки можно поставить Рамуша, Жоау Феликса, который, на мой взгляд, тоже в порядке. С ними как минимум не станет хуже.

А так игра пока, конечно, удручающая — нужны серьезные изменения. Если Португалия продолжит выглядеть так, то о каком финале может идти речь… С «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке.

Поэтому и говорю, что тренеру Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор. Но для улучшения качества футбола перемены просто необходимы", — считает Дмитрий Аленичев.