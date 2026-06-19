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Марш про 6:0 с Катаром: «В Канаде есть талант, менталитет и много вещей, которые делают страну особенной. Хотели показать футбол, который бы взбудоражил болельщиков»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился эмоциями после победы над командой Катара (6:0) в матче второго тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

«Ни один канадец не забудет этот день. Это невероятно важный момент, чтобы все поняли, что в этой стране есть талант, есть менталитет, есть желание, есть много вещей, которые делают эту страну особенной», — сказал специалист.

«Мы хотели показать такой футбол, который бы взбудоражил болельщиков. Мы хотели продемонстрировать свой талант и менталитет. 40 миллионов канадцев скажут, что были сегодня на стадионе. На стадионе присутствовало 55 тысяч зрителей, и им повезло. Какую же потрясающую игру они увидели», — добавил Джесси Марш.

Канада 6:0 Катар — позор Лопетеги, который так мечтал о ЧМ.