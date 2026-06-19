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Ромо с победным голом — лучшим игрок матча Мексики и Южной Кореи

31-летний полузащитник сборной Мексики Луис Ромо признан лучшим игроком матча второго тура ЧМ-2026 против команды Южной Кореи (1:0).

Источник: Спортс‘’

Хавбек, представляющий «Гвадалахару», стал автором победного гола на 50-й минуте.

Ромо также выполнил 32 из 37 точных передач (86%).

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Южная Корея.