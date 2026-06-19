США — Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Игра будет проходить на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
В группе D в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные США и Австралии.
Игра будет проходить на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.