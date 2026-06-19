45 522 зрителя посетили матч Мексики и Южной Кореи на «Эстадио Акрон». Стадион в Гвадалахаре вмещает 45 664 болельщика

Игра прошла на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре. Вместимость арены составляет 45 664 болельщика.
Ранее на этом стадионе прошел лишь один матч турнира. На игру Южной Кореи и Чехии (2:1) пришли 44 985 зрителей.
45 522 зрителя посетили матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Мексики и Южной Кореи (1:0).
Игра прошла на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре. Вместимость арены составляет 45 664 болельщика.
Ранее на этом стадионе прошел лишь один матч турнира. На игру Южной Кореи и Чехии (2:1) пришли 44 985 зрителей.