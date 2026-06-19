Шотландия — Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 01:00

Игра будет проходить в Фоксборо, в штате Массачусетс, неподалеку от Бостона.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
В группе C в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся сборные Шотландии и Марокко.
Игра будет проходить в Фоксборо, в штате Массачусетс, неподалеку от Бостона.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.