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Шотландия — Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 01:00

В группе C в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся сборные Шотландии и Марокко.

Игра будет проходить в Фоксборо, в штате Массачусетс, неподалеку от Бостона.

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.

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