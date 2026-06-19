Комбаров за 2000 долларов купил 4 билета на матч Уругвая и Кабо-Верде в Майами: «Это самые дешевые, которые я нашел»

Кирилл Комбаров: Я взял билеты на 21-е Уругвай — Кот-д’Ивуар (Уругвай сыграет с Кабо-Верде — Спортс«“). Получается, две тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей по текущему курсу — Спортс”») на четыре человека. Это самые дешевые билеты, которые я нашел.