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Комбаров за 2000 долларов купил 4 билета на матч Уругвая и Кабо-Верде в Майами: «Это самые дешевые, которые я нашел»

Бывший футболист «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что потратил две тысячи долларов на билеты на матч ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Комбаров и экс-хавбек сборной России Андрей Аршавин обсудили цены на билеты на игры турнира.

Андрей Аршавин: Сейчас женщина подходила, говорит: по нормальным ценам я возьму билеты. А по нормальным это сколько?

Кирилл Комбаров: Я взял билеты на 21-е Уругвай — Кот-д’Ивуар (Уругвай сыграет с Кабо-Верде — Спортс«“). Получается, две тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей по текущему курсу — Спортс”») на четыре человека. Это самые дешевые билеты, которые я нашел.

Андрей Аршавин: Билет 500 долларов?

Кирилл Комбаров: Плюс-минус, да, 500 долларов.

Андрей Аршавин: А где это сидеть? На северном полюсе?

Кирилл Комбаров: За воротами, кстати.

Уругвай и Кабо-Верде сыграют в ночь на 22 июня по московскому времени. Игра пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум».