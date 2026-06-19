«Месси индивидуально сильнее Роналду. Криштиану утерял один из главных козырей — скорость. Хотелось бы, чтобы Аргентина и Лионель дошли до финала ЧМ». Аленичев о футболистах

"Хочу отметить, что Месси индивидуально сильнее Роналду — тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей.
Лео тоже способен забить со стандарта, при этом может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить — что он и показал против Алжира. И это еще из-за офсайда четвертый гол не засчитали.
Уверен: тот хет-трик — не последние мячи Лионеля на чемпионате. Подобные вещи он станет демонстрировать в каждой игре.
Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала — хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшнего футболиста", — заявил Дмитрий Аленичев.