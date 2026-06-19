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«Месси индивидуально сильнее Роналду. Криштиану утерял один из главных козырей — скорость. Хотелось бы, чтобы Аргентина и Лионель дошли до финала ЧМ». Аленичев о футболистах

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Лионель Месси индивидуально сильнее Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Хочу отметить, что Месси индивидуально сильнее Роналду — тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей.

Лео тоже способен забить со стандарта, при этом может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить — что он и показал против Алжира. И это еще из-за офсайда четвертый гол не засчитали.

Уверен: тот хет-трик — не последние мячи Лионеля на чемпионате. Подобные вещи он станет демонстрировать в каждой игре.

Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала — хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшнего футболиста", — заявил Дмитрий Аленичев.