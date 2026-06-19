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Дэвид с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Канада — Катар. Форвард «Юве» сделал хет-трик

Джонатан Дэвид удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Канада — Катар (6:0). Нападающий «Ювентуса», сделавший хет-трик, набрал 9 полных баллов.

Оценки игроков сборной Канады: Максим Крепо (6.3), Ричи Ларейя (7.6), Дерек Корнелиус (6.4), Люк де Фужроль (7.1), Алистер Джонстон (7.9), Али Ахмед (6.8), Стивен Эуштакиу (7.5), Исмаэль Коне (7.2), Таджон Бьюкенен (7.5), Кайл Ларин (7.4), Джонатан Дэвид (9.0), Моиз Бомбито (6.3), Натан Салиба (8.2), Тани Олувасейи (5.6), Джейкоб Шаффелбург (6.4).

Оценки футболистов, выступающих за Катар: Махмуд Абунада (4.4), Хомам Ахмед (4.9), Буалем Хухи (5.3), Ро-Ро (5.0), Аюб Аль-Уи (5.0), Исса Лайе (6.5), Джассем Габер (6.2), Ассим Мадибо (4.8), Акрам Афиф (6.2), Юссеф Абдуризаг (6.2), Эдмилсон Жуниор (6.0), Султан Аль-Браке (5.3), Аль-Хашми Аль-Хуссейн (5.7), Ахмед Фатахи (5.9), Мохаммад Аль-Маннаи (3.8).

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