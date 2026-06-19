Дэвид с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Канада — Катар. Форвард «Юве» сделал хет-трик

Джонатан Дэвид удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Канада — Катар (6:0). Нападающий «Ювентуса», сделавший хет-трик, набрал 9 полных баллов.