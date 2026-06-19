Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.68
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2

Агент вратаря Кабо-Верде Возиньи: «Россия имеет сильные футбольные традиции, историю воспитания отличных вратарей. Мы готовы выслушать серьезные проекты»

Адилсон дос Сантос да Круз, агент голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, ответил, может ли 40-летний вратарь появиться в России.

Источник: Спортс‘’

Возинья не пропустил ни одного матча в матче ЧМ-2026 против Испании (0:0).

— Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?

— Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.

Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.

На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, — сказал да Круз.

На данный момент Возинья представляет португальский «Шавеш».