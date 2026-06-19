Агент вратаря Кабо-Верде Возиньи: «Россия имеет сильные футбольные традиции, историю воспитания отличных вратарей. Мы готовы выслушать серьезные проекты»

Возинья не пропустил ни одного матча в матче ЧМ-2026 против Испании (0:0).
— Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?
— Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.
Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.
На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности, — сказал да Круз.
На данный момент Возинья представляет португальский «Шавеш».