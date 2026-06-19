Ромо с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Мексика — Южная Корея. Сантьяго Хименес — худший

Оценки футболистов, выступающих за Южную Корею: Ким Сын Гю (5.9), Ли Ки Хек (6.2), Ким Мин Чжэ (7.0), Ли Хан Бом (6.8), Ли Чжэ Сон (6.4), Ли Кан Ин (7.1), Соль Ен У (6.2), Пайк Сын Хо (6.3), Хван Ин Бом (6.2), Ким Мун Хван (6.4), Сон Хын Мин (7.1), Чжо Гю Сон (5.8), Хван Хи Чхан (6.3), О Хен Гю (6.0), Ян Хен Чжун (6.5), Ом Чжи Сун (6.4).