Ромо с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Мексика — Южная Корея. Сантьяго Хименес — худший

Самую низкую оценку получил нападающий «Милана» Сантьяго Хименес — 5.6.
Оценки игроков сборной Мексики: Рауль Ранхель (6.9), Хесус Гальярдо (6.9), Хоан Васкес (6.5), Эдсон Альварес (7.3), Хорхе Санчес (6.4), Эрик Лира (6.4), Луис Ромо (8.0), Брайан Гутьеррес (6.9), Хулиан Киньонес (6.4), Рауль Хименес (5.8), Роберто Альварадо (6.7), Исраэль Рейес (6.1), Орбелин Пинеда (5.7), Обед Варгас (6.3), Сантьяго Хименес (5.6).
Оценки футболистов, выступающих за Южную Корею: Ким Сын Гю (5.9), Ли Ки Хек (6.2), Ким Мин Чжэ (7.0), Ли Хан Бом (6.8), Ли Чжэ Сон (6.4), Ли Кан Ин (7.1), Соль Ен У (6.2), Пайк Сын Хо (6.3), Хван Ин Бом (6.2), Ким Мун Хван (6.4), Сон Хын Мин (7.1), Чжо Гю Сон (5.8), Хван Хи Чхан (6.3), О Хен Гю (6.0), Ян Хен Чжун (6.5), Ом Чжи Сун (6.4).
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