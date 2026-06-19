Макаров расторг контракт с Кайсериспором". Турецкий клуб не заплатил хавбеку за 3 месяца, футболист требует штраф и запрет на трансферы

"Клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал Макарову заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.
2 июня футболист направил в клуб претензию, в которой установил 15-дневный срок для погашения клубом имеющихся задолженностей. Клуб проигнорировал претензию и не исполнил финансовых обязательств.
Сегодня в Палату по разрешению споров Футбольного Трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода«, — говорится в сообщении первой футбольной правовой компании “Алетейя”.
Макаров провел 13 матчей за «Кайсериспор» в прошедшем сезоне в чемпионате Турции и не сделал ни одного результативного действия.