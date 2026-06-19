«В США футбол — это бизнес, все выжимают. В России душа была нараспашку. Там делают деньги. Хочется, чтобы футбол был на первом месте». Агент Сафонов о ЧМ-2026

"Уже сейчас на ЧМ есть небольшие сенсации, но команд реально многовато. В Европе люди играют по 70−80 игр за сезон, потом все эти перелеты на чемпионате мира… Конечно, условия не у всех равные.
Иран, например, приезжает только на игры в США, их же не пускают. Президенту Федерации футбола Ирана вообще не дали визу. Лучшего судью Африки не пустили в страну.
Много неприятных моментов. В США футбол — это бизнес, они все из него выжимают. Когда у нас в России был турнир, душа была нараспашку. Делали бесплатный проезд и так далее.
А там наоборот — на всем делают деньги. Хочется, чтобы футбол был на первом месте", — сказал Алексей Сафонов.