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Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55−60 минут — меняйте его»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мыслями о ситуации вокруг Криштиану Роналду на фоне игры форварда сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Источник: Спортс‘’

"Не думаю, что Роналду должен выходить в стартовом составе. Я смотрю на их состав, на их футболистов, на их других форвардов, и, может быть, они могли бы играть перед Роналду.

Но Криштиану нужно менять, если игра не идет. В этом единственная проблема.

Если он выходит в стартовом составе и ничего не получается после 55−60 минут — меняйте его. Значит, это не работает. Он не удерживает мяч, опускается глубоко и пытается играть роль «десятки».

Тьерри Анри идеально подытожил ситуацию", — заявил Габриэль Агбонлахор.