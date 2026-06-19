Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.68
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2

Анчелотти о том, испытывает ли больше давления, чем президент Бразилии: «Приходится справляться. ЧМ не выигрывают в первом матче. Команда будет конкурентоспособна»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о давлении на своей должности.

Источник: Спортс‘’

Специалисту задали вопрос о том, испытывает ли он давление больше, чем президент Бразилии.

"Скажу честно: большая честь быть главным тренером сборной. Мне приходится справляться с давлением.

Не очень хороший результат матча с Марокко (1:1), но мы должны конструктивно проанализировать ситуацию. Чемпионат мира не выигрывают в первом матче. Мы должны найти решение.

От игроков исходила позитивная самокритика. Мы работали над решением проблем в нашей игре последние несколько дней. Думаю, у нас все получится. Рано или поздно мы найдем решение.

Я по-прежнему уверен, что команда будет конкурентоспособна на чемпионате мира", — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем второго тура против Гаити.