Анчелотти о том, испытывает ли больше давления, чем президент Бразилии: «Приходится справляться. ЧМ не выигрывают в первом матче. Команда будет конкурентоспособна»

Специалисту задали вопрос о том, испытывает ли он давление больше, чем президент Бразилии.
"Скажу честно: большая честь быть главным тренером сборной. Мне приходится справляться с давлением.
Не очень хороший результат матча с Марокко (1:1), но мы должны конструктивно проанализировать ситуацию. Чемпионат мира не выигрывают в первом матче. Мы должны найти решение.
От игроков исходила позитивная самокритика. Мы работали над решением проблем в нашей игре последние несколько дней. Думаю, у нас все получится. Рано или поздно мы найдем решение.
Я по-прежнему уверен, что команда будет конкурентоспособна на чемпионате мира", — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем второго тура против Гаити.