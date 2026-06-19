«Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде

"Могу ли я быть честным? Роналду, будь он командным игроком, отошел бы в сторону и позволил молодым проявить себя.
Португалии лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.
Если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, считаю, что Роналду нужно отойти в сторону.
Пусть играют другие, а он выйдет на поле в последние 15−20 минут, чтобы добиться результата", — заявил Кевин-Принс Боатенг в интервью SBS Sport.
Что не так с Роналду?