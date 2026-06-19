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«Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде

Бывший полузащитник «Милана» Кевин-Принс Боатенг высказался о Криштиану Роналду на фоне игры нападающего сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Источник: Спортс‘’

"Могу ли я быть честным? Роналду, будь он командным игроком, отошел бы в сторону и позволил молодым проявить себя.

Португалии лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.

Если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, считаю, что Роналду нужно отойти в сторону.

Пусть играют другие, а он выйдет на поле в последние 15−20 минут, чтобы добиться результата", — заявил Кевин-Принс Боатенг в интервью SBS Sport.

Что не так с Роналду?