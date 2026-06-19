Талалаев о словах Бердыева про «Балтику»: «Фиолетово, когда бездельники хайпуют, но от Бекиевича — неприятно. Никому не позволено ставить под сомнение работу моих футболистов»

Я имел в виду только то, что Де Дзерби переоценен с точки зрения достижения результата. То, что потом вдруг пошли оценки моих интеллектуальных качеств и игры «Балтики», — наверное, это просто мнение человека, который много видел в жизни. В моей системе координат он имеет право высказывать свою точку зрения публично, а я имею право не реагировать на нее.