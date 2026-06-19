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Маурисио Почеттино: «Аргентина — потрясающая команда. Скалони — лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте — Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

Месси сделал хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Позже семья футболиста подтвердила проблемы со здоровьем у отца игрока: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу».

«Я хочу выразить Лионелю всю свою поддержку, потому что он находится в сложной семейной ситуации. Я знаю его и его семью по работе в “ПСЖ”. Хочу передать его семье наилучшие пожелания.

Я аргентинец, и мне очень понравилась их игра против Алжира. Но я отдам все за сборную США…

Сложно описать Месси. Шесть чемпионатов мира. Все то, чего он добился за карьеру в разных клубах. Он лучший. Было прекрасно увидеть его хет-трик.

Аргентина — потрясающая команда. Они выиграли чемпионат мира много лет назад. Многие игроки — чемпионы мира турнира в Катаре.

Тренер [Лионель Скалони] — лучший на этом чемпионате мира, очень хорошо знаю его штаб, болельщики просто невероятные.

А вишенка на торте — это Месси. Против такой комбинации очень сложно играть", — сказал Маурисио Почеттино.