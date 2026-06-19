В Аргентине уволили ведущую из-за ложной информации о смерти отца Месси

Семья футболиста подтвердила проблемы со здоровьем у отца игрока, но отметила, что его состояние улучшается: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу».
"Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в эфире. Наш канал считает неприемлемым распространение конфиденциальной информации без надлежащей предварительной проверки.
По этой причине руководство приняло решение уволить всех виновных, Флоренсия Пенья покинет свой пост. Мы подтверждаем нашу приверженность ответственной, уважительной и строгой коммуникации", — говорится в заявлении владельца канала Николаса Оккиато.
«Я приношу извинения семье Месси за сложные времена, которые, как я представляю, они переживают. Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли», — сообщила Флоренсия Пенья.