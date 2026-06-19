Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека, требуя чаще пасовать форварду: «Это его самый большой хейтер»

В посте хавбека «МЮ» охарактеризовали словом pipoca. В бразильском сленге этот термин обозначает игрока, который ярко проявляет себя в одной команде (например, в клубе), но затем «прячется» и не показывает тот же уровень в другой (в данном случае — сборной).