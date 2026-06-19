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Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека, требуя чаще пасовать форварду: «Это его самый большой хейтер»

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, лайкнула публикацию бразильского аккаунта Na Canela в инстаграм с критикой Бруну Фернандеша.

Источник: Спортс‘’

В посте хавбека «МЮ» охарактеризовали словом pipoca. В бразильском сленге этот термин обозначает игрока, который ярко проявляет себя в одной команде (например, в клубе), но затем «прячется» и не показывает тот же уровень в другой (в данном случае — сборной).

«Это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется», — говорилось в публикации с фотографией Бруну Фернандеша в форме сборной Португалии.

Фанаты Роналду также пришли в комментарии к хавбеку в его соцсетях. Поклонники 41-летнего форварда «Аль-Насра» критиковали Бруну и требовали чаще пасовать на Криштиану.

Среди сообщений встречались такие: «Ты боишься пасовать Роналду?», «Это самый большой хейтер Криштиану», «Бейся за Роналду, это его последний ЧМ. Он дал вам все».

Изображение: instagram.com/brunofernandes8.