Алексей Миранчук об Овечкине: «Глыба, величина. Американцы очень любят его, все о нем знают. Для России его достижения — большая гордость»

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.
— Расскажи про культ Овечкина в США. Часто ли всплывает его фамилия?
— Когда он шел за рекордом Гретцки, все в США следили за ним, смотрели матчи. Американцы очень любят Овечкина, все о нем знают. Для нас, для России его достижения — большая гордость. Овечкин — это величина, глыба.
— Не пересекался с ним там?
— К сожалению, нет. Я вот почему-то не пересекаюсь с нашими спортсменами, которые живут в Америке. Пока не удалось, — сказал Миранчук.
Алексей Миранчук: «Недавно установил MAX, с мамой созваниваемся и переписываемся там. Не хватает живого общения».