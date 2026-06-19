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IShowSpeed встретил защитника ДР Конго Кайембе: «Ты играл против величайшего! Каково это было?!»

Стример IShowSpeed встретил защитника сборной ДР Конго Жориса Кайембе, игравшего против сборной Португалии (1:1) на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Защитник появился на поле на 74-й минуте матча.

IShowSpeed: «Ты играл против Португалии? Ты играл против Роналду вчера?! Чувак!».

Жорис Кайембе: «Да».

IShowSpeed: «На какой позиции ты играл?».

Кайембе: «Левый защитник».

IShowSpeed: «Как тебя зовут?».

Кайембе: «Кайембе Жорис».

IShowSpeed: «Это безумие, бро! Ты играл против величайшего! Каково это было?!».

Также футболист подарил стримеру игровую футболку сборной ДР Конго.

IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.

Ранее стример посетил студию аналитики на ЧМ-2026, где назвал Португалию победителем турнира. Из-за этого Златан Ибрагимович отобрал у него микрофон и выгнал со студии. IShowSpeed в ответ заявил, что Ибрагимович и Тьерри Анри увидят, как Португалия выиграет ЧМ, а затем прокричал «Siuuu».

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