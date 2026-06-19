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Миранчук об МЛС: «В РПЛ более оборонительный футбол, без риска. В США все играют, не закрываются. Они мастера шоу — люди приходят еще и на это»

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, чем МЛС отличается от чемпионата России.

Источник: Спортс‘’

— Какое место «Атланта» могла бы занять в РПЛ?

— Даже не знаю. В РПЛ совсем другой футбол, более оборонительный. Да, пять команд пытаются взломать оборону, играют в нападении. Но больше оборонительный футбол, на результат, без риска. А в США все играют, пытаются, не закрываются. Там все заточено на другое. Они мастера шоу, поэтому люди приходят не только на футбол, но и на шоу.

— Скорости там ниже, чем в РПЛ?

— Я бы не сказал так. Может, со стороны МЛС где-то смотрится помедленнее, но в целом это не так. Игровой чемпионат, движение в обе стороны, много бега, меньше тактики, — сказал Миранчук.