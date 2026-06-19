Миранчук об МЛС: «В РПЛ более оборонительный футбол, без риска. В США все играют, не закрываются. Они мастера шоу — люди приходят еще и на это»

— Даже не знаю. В РПЛ совсем другой футбол, более оборонительный. Да, пять команд пытаются взломать оборону, играют в нападении. Но больше оборонительный футбол, на результат, без риска. А в США все играют, пытаются, не закрываются. Там все заточено на другое. Они мастера шоу, поэтому люди приходят не только на футбол, но и на шоу.