Стрельба произошла на общественном просмотре игры Мексики с Кореей в Лос-Анджелесе. 50-летний мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями, 19-летний подозреваемый арестован

Как подтвердил представитель департамента полиции Daily Mail, стрельба произошла в Корейском квартале Лос-Анджелеса. Личность стрелка и жертвы публично не разглашается. Информация о состоянии пострадавшего также не сообщается.
На видео, опубликованном LA Times, виден как раненный лежит на земле возле Сеульского международного парка, где собрались люди, чтобы посмотреть матч Мексики против Южной Кореи (1:0). LA Times сообщает о трех выстрелах.
Пока очевидцы оказывали помощь пострадавшему, камера показала вооруженного офицера, целящегося из винтовки в человека, лежащего лицом вниз на улице. После этого видеозапись переключается на пострадавшего, которому накладывают жгут на ногу, а затем снова на подозреваемого, которого заковывают в наручники.
Стример, известный как Cellfmade, также поделился предполагаемым видео с места происшествия. Он также опознал другого стримера, известного как StomperIRL, как стрелка. В видео Cellfmade не показана стрельба, но слышны выстрелы, прежде чем создатель контента скрывается с места происшествия на скутере. На видео он также опознает StomperIRL по его нику. Их настоящие личности публично не установлены, пишет Daily Mail.