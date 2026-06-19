Стрельба произошла на общественном просмотре игры Мексики с Кореей в Лос-Анджелесе. 50-летний мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями, 19-летний подозреваемый арестован

Стример, известный как Cellfmade, также поделился предполагаемым видео с места происшествия. Он также опознал другого стримера, известного как StomperIRL, как стрелка. В видео Cellfmade не показана стрельба, но слышны выстрелы, прежде чем создатель контента скрывается с места происшествия на скутере. На видео он также опознает StomperIRL по его нику. Их настоящие личности публично не установлены, пишет Daily Mail.