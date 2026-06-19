Льоренте планирует открыть детский центр, где не будет токсинов в пище, электромагнитных полей и гаджетов. Хавбек Испании и «Атлетико» не нашел подходящего учреждения для дочери

31-летний игрок рассказал в подкасте Acento Noor на платформе Podimo, что в его ближайшие планы входит создание образовательного центра для детей до шести лет. Идея пришла к нему, когда он начал искать школу для своей полуторагодовалой дочери и не смог найти то, что искал.