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Талалаев об Уткине: «От него было трудно добиться прямой похвалы. Я комментировал Суперкубок УЕФА по телефону, полетела гарнитура. Вася позвонил: “А ты молодец!”

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о случае, когда его похвалил Василий Уткин.

Источник: Спортс‘’

Журналист и комментатор ушел из жизни в возрасте 52 лет в 2024 году.

— По дороге на интервью я включил в машине аудиокнигу Василия Уткина — и удивительным образом сразу попал на фрагмент о вас. Не читали?

— Еще нет, но друзья рассказали, что там есть место, где Вася два хороших слова обо мне сказал.

— Чуть больше двух. В 2007 году он включил вас в топ-10 любимых комментаторов, а среди футболистов назвал вообще лучшим.

— Помню то время. У меня друг живет в Сан-Ремо, мы вместе поехали в Монако на Суперкубок УЕФА, «Севилья» — «Барселона» играли. Прилетели заранее, хорошо проводили время, встречались с футбольными людьми — для репортажа я набрал море информации и впечатлений.

Комментировать должен был один, но за три минуты до стартового свистка полетела вся гарнитура! Я в панике, звоню на «Спорт»: «Что делать?» Отвечают: «Комментируй по телефону». Попросил жену денег на счет побольше закинуть, чтобы связь не прервалась. Так первый тайм в трубку и откомментировал.

Возвращаюсь в Москву — звонок от Васи: «А ты молодец! Для первого самостоятельного репортажа хорошо справился». Мне потом Арнольдыч, Микулик [известный спортивный журналист], рассказал, что от Уткина в принципе трудно было добиться прямой похвалы.

У меня тоже есть фирменная фраза из одного фильма: «Ненавижу хвалить людей». Это, конечно, шутка, но мои пацаны знают: комплиментов от меня дождаться сложно. При этом они для меня — самые лучшие, — сказал Талалаев.

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