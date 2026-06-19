Талалаев об Уткине: «От него было трудно добиться прямой похвалы. Я комментировал Суперкубок УЕФА по телефону, полетела гарнитура. Вася позвонил: “А ты молодец!”

Комментировать должен был один, но за три минуты до стартового свистка полетела вся гарнитура! Я в панике, звоню на «Спорт»: «Что делать?» Отвечают: «Комментируй по телефону». Попросил жену денег на счет побольше закинуть, чтобы связь не прервалась. Так первый тайм в трубку и откомментировал.