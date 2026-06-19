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Мактоминей, Робертсон, Хакими и Буадди — в стартовых составах Шотландии и Марокко на матч ЧМ-2026

Опубликованы стартовые составы сборных Шотландии и Марокко.

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, начало — в 01:00 по московскому времени.

За Шотландию сыграют:

— вратарь: Ангус Ганн;

— защита: Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Киран Тирни, Джек Хендри, Натан Паттерсон;

— полузащита: Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Райан Кристи, Льюис Фергюсон;

— атака: Че Адамс.

В составе сборной Марокко выйдут:

— вратарь: Яссин Буну;

— защита: Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Шади Риад;

— полузащита: Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Биляль Эль-Ханнус, Нель Эль-Энауи;

— атака: Браим Диас.

Шотландия — Марокко. Мактоминей и Хакими в старте. Онлайн-трансляция начнется в 01:00.