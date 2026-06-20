Балогун признан лучшим игрок матча США и Австралии по версии ФИФА

Американцы обыграли австралийцев (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026 и вышли в плей-офф.
Балогун не отметился результативными действиями и был заменен на 96-й минуте игры. На 89-й игрок, представляющий «Монако», получил желтую карточку.
Нападающий сборной США Фоларин Балогун признан лучшим игроком матча против Австралии по версии ФИФА.
Американцы обыграли австралийцев (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026 и вышли в плей-офф.
Балогун не отметился результативными действиями и был заменен на 96-й минуте игры. На 89-й игрок, представляющий «Монако», получил желтую карточку.