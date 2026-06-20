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Почеттино о 2:0 с Австралией: «США доминировали в игре против очень сильной команды. Я подумал, что нам будет сложно еще после жеребьевки»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино оценил победу над Австралией (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

О матче.

«Думаю, это снова была фантастическая игра, очень хороший первый тайм. Полагаю, мы доминировали в игре против очень сильной команды. Когда в декабре состоялась жеребьевка, я подумал, что это будет действительно сложно, очень тяжелая игра».

О любви болельщиков.

«Это потрясающе. Я говорил вчера, что у Аргентины потрясающие болельщики, но я думаю, что мы не уступаем Аргентине. Я так рад за наших болельщиков».

О выступлении команды без капитана Кристиана Пулишича.

"Это всегда сложно, потому что мы хотим, чтобы все игроки были в форме. Он важный футболист для нас, но суть в команде. Сегодня он не мог играть. Мы надеемся, что в следующей встрече он будет доступен, но если мы хотим выиграть этот турнир, нам нужна вся команда.

Все игроки должны быть важны, но, конечно, Кристиан — один из лучших в мире, и я надеюсь, что он сможет как можно скорее восстановиться и показать это на поле, помогая команде", — сказал аргентинский тренер.