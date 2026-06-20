Почеттино о 2:0 с Австралией: «США доминировали в игре против очень сильной команды. Я подумал, что нам будет сложно еще после жеребьевки»

"Это всегда сложно, потому что мы хотим, чтобы все игроки были в форме. Он важный футболист для нас, но суть в команде. Сегодня он не мог играть. Мы надеемся, что в следующей встрече он будет доступен, но если мы хотим выиграть этот турнир, нам нужна вся команда.