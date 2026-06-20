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Тренер Австралии Попович про 0:2: «США были быстрее и мощнее, выигрывали все единоборства, мы выглядели вялыми. Мы пропустили два нелепых гола, но они очень сильны»

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович порассуждал о причинах поражения от США (0:2) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Феликса Цвайера. США открыли счет на 11-й минуте благодаря автоголу. На 43-й минуте Александр Фриман увеличил преимущество сборной США.

Об игре.

"Не знаю, может, это дело случая, но мы выглядели вялыми и тяжелыми. Они были быстрее и мощнее. Они выигрывали каждое единоборство и каждый подбор. Когда они так играют, нам трудно набрать обороты.

Мы пропустили два нелепых гола, но я считаю, что реакция во втором тайме была выдающейся. Здесь шумно, они хозяева поля, игроки показали, насколько хороши они были во втором тайме, но на этом уровне нельзя так много позволять в первом тайме".

О выборе другого состава в следующем матче.

"Каждый матч отличается. В первом тайме у нас было много уставших игроков, как физически, так и психологически. Второй тайм был выдающимся, и мы должны развивать этот успех.

Я бы не сказал, что сегодня был лучший день для судей, но в целом мы были недостаточно хороши в первом тайме. Надо отдать им должное [США], они очень сильны", — сказал Попович.

В 3-м туре австралийцы сыграют против Парагвая 26 июня (в 05:00) по московскому времени.