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Батт о Роналду: «Его раздутое эго станет огромной проблемой для Португалии. Криштиану был проблемой, когда вернулся в “МЮ”

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, что эгоизм Криштиану Роналду мешает сборной Португалии.

Источник: Спортс‘’

Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

"Я думаю, у Криштиану очень раздутое эго. Он отличный парень, но у него такое раздутое эго, и он станет огромной проблемой для этой команды.

Он стал проблемой, когда вернулся в «Манчестер Юнайтед» во второй раз.

Если вы посмотрите на болельщиков [на матче Португалии с ДР Конго], их было около 20 000, и я думаю, что у 18 000 на спинах было написано «Роналду 7», так что с этим приходится считаться и тренеру", — отметил Батт.