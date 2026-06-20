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Винисиус, Дуглас, Белльгард и Пласид — в стартовых составах Бразилии и Гаити на ЧМ-2026

Представлены составы сборных Бразилии и Гаити.

Источник: Спортс‘’

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры — в 03:00 по московскому времени.

В старте у Бразилии выйдут:

— вратарь: Алиссон;

— защита: Габриэл Магальяэс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос;

— полузащита: Каземиро, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета;

— атака: Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Рафинья Диас.

За Гаити с первой минуты сыграют:

— вратарь: Жони Пласид;

— защита: Карлен Аркю, Рикардо Аде, Ханнес Делькруа, Мартен Эксперьенс, Жан-Кевен Дюверн;

— полузащита: Жан-Рикнер Белльгард, Данле Жан-Жак;

— атака: Рубен Провиденс, Францди Пьерро, Жозуэ Казимир.