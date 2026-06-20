Винисиус, Дуглас, Белльгард и Пласид — в стартовых составах Бразилии и Гаити на ЧМ-2026

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры — в 03:00 по московскому времени.
В старте у Бразилии выйдут:
— вратарь: Алиссон;
— защита: Габриэл Магальяэс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос;
— полузащита: Каземиро, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета;
— атака: Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Рафинья Диас.
За Гаити с первой минуты сыграют:
— вратарь: Жони Пласид;
— защита: Карлен Аркю, Рикардо Аде, Ханнес Делькруа, Мартен Эксперьенс, Жан-Кевен Дюверн;
— полузащита: Жан-Рикнер Белльгард, Данле Жан-Жак;
— атака: Рубен Провиденс, Францди Пьерро, Жозуэ Казимир.