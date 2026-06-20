Фриман с оценкой 8.2 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча США — Австралия. Берджесс и Бич — худшие

Александр Фриман удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира США — Австралия (2:0). Защитник «Вильярреала», установивший окончательный счет на 43-й минуте, набрал 8,2 балла.