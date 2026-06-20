Фриман с оценкой 8.2 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча США — Австралия. Берджесс и Бич — худшие

Оценки игроков сборной США: Мэтт Фриз (7.0), Тим Рим (6.9), Крис Ричардс (7.3), Александр Фриман (8.2), Энтони Робинсон (7.4), Малик Тилльман (6.9), Серджиньо Дест (7.2), Тайлер Адамс (7.2), Уэстон Маккенни (7.4), Рикардо Пепи (6.4), Фоларин Балогун (6.1), Остон Трасти (6.2), Джо Скалли (6.3), Себастьян Берхалтер (6.3).
Оценки футболистов, выступающих за Австралию: Патрик Бич (5.6), Джордан Бос (6.3), Джейкоб Итальяно (6.4), Кэмерон Берджесс (5.0), Харри Суттар (6.0), Алессандро Чиркати (6.7), Нишан Вилупиллай (6.1), Пол Окон-Энгстлер (6.3), Эйден О’Нил (6.9), Мэтью Лекки (6.2), Мохамед Туре (6.1), Джейсон Джерия (6.2), Коннор Меткалф (6.1), Кристиан Вольпато (6.7), Джексон Ирвайн (6.2), Нестори Иранкунда (6.2).
Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.