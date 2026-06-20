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64 146 зрителей посетили матч Шотландии и Марокко на ЧМ-2026. Стадион в Бостоне вмещает 65 000 болельщиков

64 146 зрителей посетили матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Шотландии и Марокко (0:1).

Источник: Спортс‘’

Игра прошла на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Бостоне. Вместимость арены составляет 65 000 болельщиков.

Ранее на этом стадионе прошли два матча турнира: Гаити — Шотландия (64 146 зрителей) и Ирак — Норвегия (63 106 зрителей).