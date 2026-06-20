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Мостовой о Роналду: «Не воспринимаю критику. Я всю жизнь отдал футболу и знаю, что это такое. Там игроки на 15 лет его моложе — выходите и делайте результат»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о критике в адрес Криштиану Роналду на фоне матча Португалии и ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Все почему-то обрушились на Роналду. Я на его стороне. Я всю жизнь отдал футболу и знаю, что это такое. Играл же не один Роналду, там целая команда.

Да, может, у него не получилось, может, выглядел хуже. Против них играла команда, где 11 человек стояли на своей половине и отбивалась.

Примерно до 25-й минуты все у португальцев складывалось замечательно, вели 1:0, держали мяч, все комментаторы восхищались.

Потом ДР Конго сравняла счет — и все обрушились на Роналду. Но другие-то что? Там игроки на 15 лет его моложе — выходите на сцену и делайте результат, как Роналду делал все эти годы.

Я не воспринимаю критику в его адрес. Говорят: «Не нужно его ставить в состав». Но я представляю, что было бы, если бы Роналду оставили в запасе, а они сыграли так же.

Все те же самые кричали бы, что Роналду не вышел. У всех бывает такое, что не складывается. Считают, сколько он мяча коснулся. Бывает такое, что три раза мяча коснулся и два гола забил", — сказал Александр Мостовой.