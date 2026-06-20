Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» 2+1 в 2 матчах турнира

Вингер Реала принял участие в двух голах в первом тайме второго тура против Гаити (3:0, перерыв).
На 23-й минуте Матеус Кунья открыл счет в матче. Он оказался на добивании после того, как вратарь Жони Пласид отбил удар Винисиуса, но голевую передачу в этом эпизоде он не получил.
На 36-й минуте Кунья оформил дубль после того, как Винисиус своей передачей вывел партнера один на один по левому флангу штрафной.
В добавленное время к первому тайму Винисиус отличился сам, реализовав выход один на один.
В первом матче турнира с Марокко (1:1) футболист «Реала» также забил гол. В его активе, таким образом, 2 гола и 1 передача в 2 матчах ЧМ-2026.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Гаити.