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Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру

Форвард сборной Бразилии Рафинья досрочно завершил матч второго тура ЧМ-2026 против Гаити (3:0, перерыв).

Источник: Спортс‘’

На 40-й минуте футболист, представляющий «Барселону», был вынужденно заменен на Райана.

В одной из пауз в игре Рафинья присел на корточки, после чего сразу отправился на замену.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Гаити.