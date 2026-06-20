Гюлер, Йылдыз, Чалханоглу, Энсисо и Касерес — в стартовых составах Турции и Парагвая на ЧМ-2026

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры — в 06:00 по московскому времени.
В старте у Турции выйдут:
Вратарь: Угурджан Чакыр;
Защитники: Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи, Мерт Мюльдюр, Ферди Кадыоглу;
Полузащитники: Хакан Чалханоглу, Исмаил Юксек;
Форварды: Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Юнус Акгюн.
С первых минут у Парагвая сыграют:
Вратарь: Орландо Хиль;
Защитники: Омар Альдерете, Хуан Касерес, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес;
Полузащитники: Диего Гомес, Мигель Альмирон, Андрес Кубас, Матиас Галарса;
Форварды: Хулио Энсисо, Исидро Питта.