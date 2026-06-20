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Гюлер, Йылдыз, Чалханоглу, Энсисо и Касерес — в стартовых составах Турции и Парагвая на ЧМ-2026

Представлены составы сборных Турции и Парагвая.

Источник: Спортс‘’

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры — в 06:00 по московскому времени.

В старте у Турции выйдут:

Вратарь: Угурджан Чакыр;

Защитники: Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи, Мерт Мюльдюр, Ферди Кадыоглу;

Полузащитники: Хакан Чалханоглу, Исмаил Юксек;

Форварды: Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Юнус Акгюн.

С первых минут у Парагвая сыграют:

Вратарь: Орландо Хиль;

Защитники: Омар Альдерете, Хуан Касерес, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес;

Полузащитники: Диего Гомес, Мигель Альмирон, Андрес Кубас, Матиас Галарса;

Форварды: Хулио Энсисо, Исидро Питта.