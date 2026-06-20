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Ибрагимович считает, что США может выиграть ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку — тебя сложно обыграть»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович допустил, что сборная США может выиграть ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Маурисио Почеттино начала турнир с двух побед — над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0).

"Если вы не верили раньше, я повторю: начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку, то тебя сложно обыграть. Очень хорошая игра против Австралии. Но, честно говоря, Австралия не создала угроз для соперника.

Все, что происходило до чемпионата мира, не имеет значения. Важно то, что происходит сейчас. Сейчас команда получила импульс — он им и необходим.

Им нужно продолжать набирать уверенность от игры к игре. Выйдя в плей-офф, они могут дать отдохнуть некоторым футболистам. Все выглядит хорошо", — сказал Златан Ибрагимович в эфире Fox.

На вопрос о том, может ли США выиграть чемпионат мира, экс-футболист ответил: «Да».

США начали ЧМ с двух побед. Уже в плей-офф!

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