Хенесс о ЧМ-2026: «Фиаско для футбола. 2000 долларов за билет на финал — к чему это приведет? Я за коммерциализацию, но не в экстремальной форме»

Хенесс мог бесплатно остановиться в доме друга во Флориде во время турнира. «Но у меня совершенно не было желания ехать на этот чемпионат мира. И даже если бы оно у меня было, я бы потерял его, узнав о выгодном местоположении дома», — добавил функционер.