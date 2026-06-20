Хенесс о ЧМ-2026: «Фиаско для футбола. 2000 долларов за билет на финал — к чему это приведет? Я за коммерциализацию, но не в экстремальной форме»

"Считаю, что этот чемпионат мира станет фиаско для футбола.
Две тысячи долларов за билет на финал в средней ценовой категории — к чему это все приведет? Я всегда был сторонником коммерциализации футбола, но не в такой экстремальной форме. Не хочу поддерживать это, покупая билеты", — сказал Ули Хенесс в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Хенесс мог бесплатно остановиться в доме друга во Флориде во время турнира. «Но у меня совершенно не было желания ехать на этот чемпионат мира. И даже если бы оно у меня было, я бы потерял его, узнав о выгодном местоположении дома», — добавил функционер.
По словам Хенесса, предложенное жилье находилось всего в пяти минутах от поместья президента США Дональда Трампа.