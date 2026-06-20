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Винисиус после 3:0 с Гаити: «Хочу сделать гораздо больше для сборной Бразилии, помогать не только голами, но работой. Знаю свою важность для команды»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий после победы над командой Гаити (3:0) во втором туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Очень важный момент для всех в команде. Победа вселяет в нас уверенность и спокойствие перед следующей игрой. Это важно.

Возможность забивать голы и отдавать передачи поможет мне достичь того уровня, которого я хочу достичь в сборной. Еще многое предстоит улучшить, но эти две игры дают нам уверенность в своих силах.

Я хочу сделать гораздо больше для сборной, помогать не только голами, но работой, которую я проделал в этом матче.

Знаю свою важность для команды, и если я буду в хорошей форме, то смогу внести большой вклад в игру сборной.

Мы здесь, чтобы принести радость нашим людям и семьям. Эта игра была одной из таких, мы всегда мечтали играть на чемпионате мира.

Мы всегда мечтали забить гол на чемпионате мира, заставить наших людей гордиться нами", — сказал Винисиус.

Винисиус и Кунья убрали Гаити! Анчелотти переосмыслил команду после Марокко.