Винисиус после 3:0 с Гаити: «Хочу сделать гораздо больше для сборной Бразилии, помогать не только голами, но работой. Знаю свою важность для команды»

"Очень важный момент для всех в команде. Победа вселяет в нас уверенность и спокойствие перед следующей игрой. Это важно.
Возможность забивать голы и отдавать передачи поможет мне достичь того уровня, которого я хочу достичь в сборной. Еще многое предстоит улучшить, но эти две игры дают нам уверенность в своих силах.
Я хочу сделать гораздо больше для сборной, помогать не только голами, но работой, которую я проделал в этом матче.
Знаю свою важность для команды, и если я буду в хорошей форме, то смогу внести большой вклад в игру сборной.
Мы здесь, чтобы принести радость нашим людям и семьям. Эта игра была одной из таких, мы всегда мечтали играть на чемпионате мира.
Мы всегда мечтали забить гол на чемпионате мира, заставить наших людей гордиться нами", — сказал Винисиус.
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