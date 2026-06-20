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Мостовой о Месси: «У нас в 30 лет говорят, что заканчивают, устали. Заходишь статистику посмотреть, а они по 10 голов в РПЛ за карьеру забили и умудряются еще что-то говорить»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу игры капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

"Месси в очередной раз доказывает, что он самый лучший был, есть и останется. Я это говорил и 20 лет назад, и сейчас.

Он невероятный. В 38 лет так играть. Как могут упрекать его, что он где-то в Америке играет? А что, там не футбол, что ли? Там играют сильные футболисты из всех сборных.

Человек почти в 40 лет столько забивает. У нас в 30 лет некоторые говорят, что заканчивают, потому что устали.

Потом заходишь статистику посмотреть, а они по 10 голов в чемпионате России за всю карьеру забили и умудряются еще что-то говорить", — сказал Александр Мостовой.