Мостовой о Месси: «У нас в 30 лет говорят, что заканчивают, устали. Заходишь статистику посмотреть, а они по 10 голов в РПЛ за карьеру забили и умудряются еще что-то говорить»

"Месси в очередной раз доказывает, что он самый лучший был, есть и останется. Я это говорил и 20 лет назад, и сейчас.
Он невероятный. В 38 лет так играть. Как могут упрекать его, что он где-то в Америке играет? А что, там не футбол, что ли? Там играют сильные футболисты из всех сборных.
Человек почти в 40 лет столько забивает. У нас в 30 лет некоторые говорят, что заканчивают, потому что устали.
Потом заходишь статистику посмотреть, а они по 10 голов в чемпионате России за всю карьеру забили и умудряются еще что-то говорить", — сказал Александр Мостовой.