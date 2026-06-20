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Судья Бартон за прикрытый рот удалил Альмирона из Парагвая в матче с Турцией. Это первая красная за это после введения правила

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон был удален в матче группового этапа чемпионата мира с Турцией.

В конце первого тайма между командами случилась стычка после того, как Исидро Питта оказался на газоне. В ходе стычки Альмирон обратился к одному из игроков соперников, прикрыв рот.

Судью Ивана Бартона позвали изучить повтор момента с помощью ВАР. Арбитр из Сальвадора сделал это и удалил Альмирона, объявив, что игрок «Атланты Юнайтед» удален именно за прикрытый рот.

Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира на фоне конфликта Винисиуса Жуниора из «Реала» и Джанлуки Престианни из «Бенфики» в Лиге чемпионов.