Роналду выложил фото сборной: «Всегда едины!». Соцсети игроков заспамили комментариями с призывами пасовать Криштиану

В первом матче ЧМ-2026 португальская команда сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго.
После этого соцсети игроков команды заспамили комментариями с призывами пасовать Криштиану и уважать его. В частности, в комментариях пользователи писали в аккаунты Бруну Фернандеша, Витиньи и Жоау Невеша.
Роналду на фоне этого выложил фотографию с партнерами по команде и подписал снимок следующим образом: «Всегда едины!».
Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду.
Фото: instagram.com/cristiano/