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Агент Захаряна: «Интерес к Арсену из России был. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Речь идет о топ-клубах РПЛ, лидерах российского футбола»

Представитель полузащитника Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что игроком «Сосьедада» интересуются топ-клубы РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира [Лиги PARI], ха-ха!

Могу сказать, что речь идет о топ-клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.

Сейчас Арсен находится в отпуске. Он планирует провести время в Москве, затем съездить в Самару и еще немного отдохнуть. После завершения отпуска в конце июля Захарян вернется в расположение «Сосьедада».

Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты", — сказал Голубин.