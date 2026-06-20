Агент Захаряна: «Интерес к Арсену из России был. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Речь идет о топ-клубах РПЛ, лидерах российского футбола»

Могу сказать, что речь идет о топ-клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.