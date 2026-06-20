Германия — Кот-д’Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
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Сборная Германии сыграет с командой Кот-д’Ивуара матче второго тура ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.