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Нидерланды — Швеция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Сборная Нидерландов сыграет с командой Швеции в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.

Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.

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